Миру не хватает доноров крови

https://racurs.ua/n128630-mir-ispytyvaet-kriticheskiy-deficit-krovi-dlya-perelivaniya-uchenye.html

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В мире возможности поставки крови для использования при жизненно важных переливаниях недостаточны для удовлетворения глобального спроса, в результате чего большинство стран испытывают острую нехватку крови.

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Об этом свидетельствуют результаты проведенного учеными первого детального анализа глобального предложения и спроса крови, основанного на результатах соответствующих данных за 2017 год, сообщает издание ScienceAlert.

Оказалось, что в 119 из 195 стран запасов крови недостаточно, чтобы удовлетворить потребности больниц.

Этим странам, к которым относятся все страны в центральной, восточной и западной Африке к югу от Сахары, Океании (не включая Австралазии) и южной Азии, не хватает более 102 млн единиц крови.

Переливание крови — это столб современной медицины, который спасает миллионы жизней ежегодно. Однако в странах с низким и средним уровнем дохода многие пациенты больниц не имеют доступа к своевременной и безопасной ее поставке.

Во всем мире ежегодно сдают более 100 млн единиц крови, но 42% ее собирают в странах с высоким уровнем дохода, к которым принадлежит менее 16% мирового населения.

В Африке 38 стран собирают крови меньше, чем установленные ВОЗ рекомендации (от 10 до 20 доноров на 1 тыс. человек), и часто не хватает наборов для тестирования на заболевания, передающиеся кровью.

Всего в мире дефицит крови в 2017 году составил 30 млн единиц и ученые ожидают, что в дальнейшем потребность в крови будет расти.

Напомним, в прошлом году в России онкобольные дети заразились гепатитом С при переливании крови.