США ввели очередные санкции против Ирана. Фото: ТАСС

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Санкции против Ирана ввели Соединенные Штаты Америки. Новые ограничительные меры в отношении строительного сектора ввели для того, чтобы сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана.

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По данным пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов, ограничительные меры должны понизить риски распространения ядерного оружия и ограничить возможности Ирана добиваться прорыва в его разработке.

В США уверены, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей исламской революции. В частности, санкции были наложены на четыре вида материалов, которые используются в производстве ракет и ядерного оружия.

Пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться, — отметили в Госдепе.

Напомним, что в июне президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана. Ограничительные меры коснулись духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи.