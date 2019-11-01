США ввели чергові санкції проти Ірану. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128860-ssha-vvely-chergovi-sankciyi-proty-iranu.html

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Санкції проти Ірану ввели Сполучені Штати Америки. Нові обмежувальні заходи щодо будівельного сектора ввели для того, щоб зберегти нагляд за цивільною ядерною програмою Ірану.

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За даними прес-служби Державного департаменту Сполучених Штатів, обмежувальні заходи мають знизити ризик розповсюдження ядерної зброї і обмежити можливості Ірану домагатися прориву в її розробці.

У США впевнені, що будівельний сектор Ірану прямо або побічно контролюється Корпусом вартових ісламської революції. Зокрема, санкції були накладені на чотири види матеріалів, які використовуються у виробництві ракет і ядерної зброї.

Поки іранський режим продовжує відкидати дипломатію і розширювати свою ядерну програму, економічний тиск і дипломатична ізоляція будуть посилюватися, — зазначили в Держдепі.

Нагадаємо, в червні президент США Дональд Трамп ввів нові санкції проти Ірану. Обмежувальні заходи торкнулися духовного лідера і керівника Ірану Алі Хаменеї.