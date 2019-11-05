На Харьковщине зафиксирован второй случай дифтерии, фото: pixabay

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Ракурс

Дифтерия распространяется в Харьковской области.

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Специалистами Департамента здравоохранения Харьковского областной государственной администрации 4 ноябре зафиксирован второй случай заболевания. Об этом сообщает пресс-служба.

В течение 7 лет не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Заместитель директора Департамента Наталья Куфтерина рассказала, что первое регистрация состоялась в конце октября. По ее словам, регион обеспечен вакциной полностью. Она призвала население сделать вакцинацию. Это пациенты могут сделать там, где был заключен договор с семейным врачом.

Чиновник добавила, что для детей календарь вакцинации — 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет. Далее следует проводить ревакцинацию каждые 10 лет в течение всей жизни.

Куфтерина напомнила о низких показателях заболеваемости гриппом в регионе. Они на 63% ниже, чем пороговый уровень. Относительно аналогичного периода 2018 наблюдается снижение динамики заболеваемости.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в стране пока нет эпидемии дифтерии, а ситуация находится под контролем. По ее словам, имеющееся количество вакцин от этого заболевания является достаточным.