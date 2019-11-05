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На Харківщині зафіксовано другий випадок дифтерії, фото: pixabay

На Харківщині зафіксовано другий випадок дифтерії

5 лис 2019, 16:35
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Дифтерія розповсюджується у Харківській області.

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Спеціалістами Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації 4 листопада зафіксовано другий випадок захворювання. Про це повідомляє прес-служба.

Упродовж 7 років не було зафіксовано жодного випадку захворювання. Заступник директора Департаменту Наталія Куфтеріна розповіла, що перше реєстрація відбулась наприкінці жовтня. За її словам, регіон забезпечений вакциною повністю. Вона закликала населення зробити вакцинацію. Це пацієнти можуть зробити там, де був укладений договір з сімейним лікарем.

Чиновник додала, що для дітей календар вакцинації — 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років. Далі слід проводити ревакцинацію кожні 10 років протягом усього життя.

Куфтеріна нагадала про низькі показники захворюваності на грип в регіоні. Вони на 63% нижчі за пороговий рівень. Відносно аналогічного періоду 2018 року спостерігається зниження динаміки захворюваності.

Раніше міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька заявила, що в країні наразі немає епідемії дифтерії, а ситуація перебуває під контролем. За її словами, наявна кількість вакцин від цього захворювання є достатньою.

Джерело: Ракурс


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