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Рябошапка заявил, что Порошенко преследовал Богдана. Фото: ukraina.ru

«Порошенко очень не любил Богдана»: Рябошапка утверждает, что прежние власти преследовали главу Офиса президента

6 ноя 2019, 12:06
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Прежняя власть преследовала руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

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Бывший президент Петр Порошенко не любил главу ОП, который тогда работал адвокатом и защищал интересы одиозных украинских чиновников и олигархов. Уголовное производство, открытое в 2015 году, может иметь политическую мотивацию. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью LB.ua.

Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Алексеевич. Даже некоторое время преследовал. Я думаю, что тогда он мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе через это производство, — отметил он.

Генпрокурор уточнил, что Богдана преследовали в то время, когда он в суде защищал Геннадия Корбана и «того, чье имя нельзя называть вслух» — Игоря Коломойского.

Рябошапка добавил, что не видел в материалах оснований для вручения Богдану подозрения. Отметил, что не будет поднимать это производство, поскольку не хочет обвинений в попытке повлиять на расследование.

Следователь и прокурор — независимые лица, пусть работают. Будут основания — пусть предъявляют подозрение. Не я же о ней сообщаю, — добавил Рябошапка.

Также он отметил, что в курсе того, что несколько лет назад Богдана допрашивали в одном из открытых производств. Судьба этого производства ему пока неизвестна.

Генпрокурор добавил, что у него с действующим руководителем Офиса президента приятельские отношения.

Напомним, Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура Украины вскоре может предъявить народному депутату Ярославу Дубневичу дополнительное подозрение в открытом против него уголовном производстве.


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