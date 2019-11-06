Рябошапка заявил, что Порошенко преследовал Богдана. Фото: ukraina.ru

https://racurs.ua/n129061-poroshenko-ochen-ne-lubil-bogdana-ryaboshapka-obyasnil-pochemu-prejnie-vlasti-presledovali.html

Ракурс

Прежняя власть преследовала руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

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Бывший президент Петр Порошенко не любил главу ОП, который тогда работал адвокатом и защищал интересы одиозных украинских чиновников и олигархов. Уголовное производство, открытое в 2015 году, может иметь политическую мотивацию. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью LB.ua.

Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Алексеевич. Даже некоторое время преследовал. Я думаю, что тогда он мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе через это производство, — отметил он.

Генпрокурор уточнил, что Богдана преследовали в то время, когда он в суде защищал Геннадия Корбана и «того, чье имя нельзя называть вслух» — Игоря Коломойского.

Рябошапка добавил, что не видел в материалах оснований для вручения Богдану подозрения. Отметил, что не будет поднимать это производство, поскольку не хочет обвинений в попытке повлиять на расследование.

Следователь и прокурор — независимые лица, пусть работают. Будут основания — пусть предъявляют подозрение. Не я же о ней сообщаю, — добавил Рябошапка.

Также он отметил, что в курсе того, что несколько лет назад Богдана допрашивали в одном из открытых производств. Судьба этого производства ему пока неизвестна.

Генпрокурор добавил, что у него с действующим руководителем Офиса президента приятельские отношения.

Напомним, Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура Украины вскоре может предъявить народному депутату Ярославу Дубневичу дополнительное подозрение в открытом против него уголовном производстве.