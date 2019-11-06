Рябошапка заявив, що Порошенко переслідував Богдана. Фото: ukraina.ru

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Ракурс

Колишня влада переслідувала керівника Офісу президента Андрія Богдана.

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Колишній президент Петро Порошенко не любив главу ОП, який тоді працював адвокатом і захищав інтереси одіозних українських високопосадовців та олігархів. Кримінальне провадження, відкрите в 2015 році, може мати політичну мотивацію. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв’ю LB.ua.

Богдан був одним із тих, кого дуже не любив Петро Олексійович. Навіть певний час переслідував. Я думаю, що тоді він міг би використати всі можливості, щоб тиснути на Богдана, в тому числі через це провадження, — зазначив він.

Генпрокурор уточнив, що Богдана переслідували в той час, коли він у суді захищав Геннадія Корбана та «того, чиє ім’я не можна називати вголос» — Ігоря Коломойського.

Рябошапка додав, що не бачив у матеріалах підстав для вручення Богдану підозри. Зазначив, що не підніматиме це провадження, оскільки не хоче звинувачень у намаганні вплинути на розслідування.

Слідчий і прокурор — незалежні особи, нехай працюють. Будуть підстави — хай пред’являють підозру. Не я ж про неї повідомляю, — додав Рябошапка.

Також він відзначив, що у курсі того, що кілька років тому Богдана допитували в одному з відкритих проваджень. Доля цього провадження йому наразі невідома.

Генпрокурор додав, що у нього з чинним керівником Офісу президента приятельські стосунки.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура України незабаром може пред’явити народному депутату Ярославу Дубневичу додаткову підозру у відкритому проти нього кримінальному провадженні.