На Киевщине вор за ночь обошел 85 домов. Фото: mspravka.info

https://racurs.ua/n129145-na-kievschine-vor-nahal-oboshel-85-domov-za-noch-video.html

Ракурс

Вор сумел обокрасть 85 домов в коттеджном городке в Белогородке Киевской области.

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Злоумышленник посетил многие дома, некоторые дома он смог ограбить и тогда, когда сами хозяева были дома и спали в соседних комнатах. Вор попал в объектив камер видеонаблюдения. К сожалению, видео пока не помогло правоохранителям установить личность наглеца и задержать его. Об этом шла речь в сюжете ТСН.

Вор пытался попасть в каждый дом. В одном доме он украл 20 тыс. грн в то время, когда хозяева мирно спали. Злоумышленник, не спеша за пять часов обошел 85 дворов. Если мужчина не мог попасть в помещение, то шел во второе.

В полиции предполагают, что грабитель мог действовать не сам, а с сообщником, который передавал ему информацию по рации. Кроме домов, злоумышленник пытался ограбить и машины, которые были припаркованы на территории. С одного транспортного средства он украл флеш-накопитель.

Жители коттеджного городка напуганы, они боятся, что грабитель может вернуться.

Напомним, с 24 по 28 октября в селе Любимовка Киевской области обокрали дом, из которого похитили крупную сумму наличных. Неизвестные проникли в дом мужа председателя Верховного суда Валентины Данишевской.