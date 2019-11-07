На Киевщине вор-нахал обошел 85 домов за ночь (ВИДЕО)https://racurs.ua/n129145-na-kievschine-vor-nahal-oboshel-85-domov-za-noch-video.htmlРакурс
Вор сумел обокрасть 85 домов в коттеджном городке в Белогородке Киевской области.
Злоумышленник посетил многие дома, некоторые дома он смог ограбить и тогда, когда сами хозяева были дома и спали в соседних комнатах. Вор попал в объектив камер видеонаблюдения. К сожалению, видео пока не помогло правоохранителям установить личность наглеца и задержать его. Об этом шла речь в сюжете ТСН.
Вор пытался попасть в каждый дом. В одном доме он украл 20 тыс. грн в то время, когда хозяева мирно спали. Злоумышленник, не спеша за пять часов обошел 85 дворов. Если мужчина не мог попасть в помещение, то шел во второе.
В полиции предполагают, что грабитель мог действовать не сам, а с сообщником, который передавал ему информацию по рации. Кроме домов, злоумышленник пытался ограбить и машины, которые были припаркованы на территории. С одного транспортного средства он украл флеш-накопитель.
Жители коттеджного городка напуганы, они боятся, что грабитель может вернуться.
Напомним, с 24 по 28 октября в селе Любимовка Киевской области обокрали дом, из которого похитили крупную сумму наличных. Неизвестные проникли в дом мужа председателя Верховного суда Валентины Данишевской.