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На Київщині злодій за ніч обійшов 85 будинків. Фото: mspravka.info

На Київщині злодій-нахаба обійшов 85 будинків за ніч (ВІДЕО)

7 лис 2019, 16:16
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Злодій зумів обікрасти 85 будинків у котеджному містечку в Білогородці на Київщині.

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Зловмисник завітав до багатьох будинків, деякі оселі він зміг пограбувати і тоді, коли самі господарі були вдома і спали у сусідніх кімнатах. Крадій потрапив в об'єктив камер відеоспостереження. На жаль відеозаписи поки не допомогли правоохоронцям встановити особу нахаби та затримати його. Про це йшлося в сюжеті ТСН.

Злодій намагався потрапити до кожного будинку. В одній оселі він вкрав 20 тис. грн у той час, коли господарі мирно спали. Зловмисник не поспішаючи за п’ять годин обійшов 85 дворів. Якщо чоловік не міг потрапити в помешкання, то йшов до другого.

У поліції припускають, що грабіжник міг діяти не сам, а зі спільником, який передавав йому інформацію по рації. Окрім будинків, зловмисник намагався пограбувати і машини, які були запарковані на території. З одного транспортного засобу він вкрав флеш-накопичувач.

Мешканці котеджного містечка налякані, вони бояться, що грабіжник може повернутися.

Нагадаємо, з 24 по 28 жовтня селі Любимівка Київської області обікрали будинок, з якого викрали велику суму готівки. Невідомі проникли в оселю чоловіка голови Верховного суду Валентини Данішевської.


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