Драка футбольных фанатов во Львове: полиция открыла два уголовных производства. Фото: РБК

https://racurs.ua/n129144-draka-futbolnyh-fanatov-vo-lvove-policiya-otkryla-dva-ugolovnyh-proizvodstva.html

Ракурс

Драка футбольных фанатов во Львове будет расследоваться сразу в двух уголовных производствах.

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Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, производства открыты по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие касательно сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В результате потасовки, в ходе которой применялись подручные средства, травмы получили двое сотрудников полиции.

В полиции уточнили, что драка произошла около 23.10 в центре Львова. В ней участвовали около ста футбольных болельщиков из Украины и Франции.

Известно, что французские болельщики прибыли во Львов на матч между «Александрией» и «Сент-Этьеном», который состоится сегодня и начнется в 22.00.

Ранее «Ракурс» публиковал видео массовых беспорядков в центре Львова.