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Драка футбольных фанатов во Львове: полиция открыла два уголовных производства. Фото: РБК
Драка футбольных фанатов во Львове: полиция открыла два уголовных производстваhttps://racurs.ua/n129144-draka-futbolnyh-fanatov-vo-lvove-policiya-otkryla-dva-ugolovnyh-proizvodstva.htmlРакурс
Драка футбольных фанатов во Львове будет расследоваться сразу в двух уголовных производствах.
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Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, производства открыты по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие касательно сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В результате потасовки, в ходе которой применялись подручные средства, травмы получили двое сотрудников полиции.
В полиции уточнили, что драка произошла около 23.10 в центре Львова. В ней участвовали около ста футбольных болельщиков из Украины и Франции.
Известно, что французские болельщики прибыли во Львов на матч между «Александрией» и «Сент-Этьеном», который состоится сегодня и начнется в 22.00.
Ранее «Ракурс» публиковал видео массовых беспорядков в центре Львова.
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