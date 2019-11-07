Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бійка футбольних фанатів у Львові: поліція відкрила дві кримінальні провадження. Фото: РБК

Бійка футбольних фанатів у Львові: поліція відкрила дві кримінальні провадження

7 лис 2019, 16:11
999

Бійка футбольних фанатів у Львові розслідуватиметься одразу у двох кримінальних провадженнях.

Loading...

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, провадження відкриті за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

В результаті бійки, в ході якої застосовувалися підручні засоби, травми отримали двоє співробітників поліції.

У поліції уточнили, що бійка сталася близько 23.10 в центрі Львова. У ній брали участь близько ста футбольних уболівальників з України та Франції.

Відомо, що французькі вболівальники прибули до Львова на матч між «Олександрією» і «Сент-Етьєном», який відбудеться сьогодні і розпочнеться о 22.00.

Раніше «Ракурс» публікував відео масових заворушень у центрі Львова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

НАБУ затримало сумського суддю, який взяв 2 тис. дол. хабара в банці з-під горошку (ФОТО)

Сьогодні детективи НАБУ затримали суддю Зарічного районного суду Сум, який отримав хабара за те, щоби громадянина не притягували до адміністративної відповідальності

Юридичні новини
15:43

Зеленський зачищає СБУ: звільнено головного слідчого спецслужби і змінено керівників у шести областях

Президент звільнив з посади головного слідчого Служби безпеки України Богдана Тиводара. На цю посаду Володимир Зеленський призначив його на початку липня цього року. Крім того, глава держави призначив керівників спецслужби у шести областях

Новини України
14:33