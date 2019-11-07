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Бійка футбольних фанатів у Львові: поліція відкрила дві кримінальні провадження. Фото: РБК
Бійка футбольних фанатів у Львові: поліція відкрила дві кримінальні провадженняhttps://racurs.ua/ua/n129144-biyka-futbolnyh-fanativ-u-lvovi-policiya-vidkryla-dvi-kryminalni-provadjennya.htmlРакурс
Бійка футбольних фанатів у Львові розслідуватиметься одразу у двох кримінальних провадженнях.
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Як повідомляє прес-служба Національної поліції, провадження відкриті за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
В результаті бійки, в ході якої застосовувалися підручні засоби, травми отримали двоє співробітників поліції.
У поліції уточнили, що бійка сталася близько 23.10 в центрі Львова. У ній брали участь близько ста футбольних уболівальників з України та Франції.
Відомо, що французькі вболівальники прибули до Львова на матч між «Олександрією» і «Сент-Етьєном», який відбудеться сьогодні і розпочнеться о 22.00.
Раніше «Ракурс» публікував відео масових заворушень у центрі Львова.
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