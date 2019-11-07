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Сергей Пашинский, фото: Вадим Чуприна
Пашинского не довезли на суд по делу экс-беркутовцевhttps://racurs.ua/n129147-pashinskiy-ne-dovezli-na-sud-po-delu-eks-berkutovcev.htmlРакурс
Допрос в суде экс-нардепа Сергея Пашинского по делу в отношении бывших бойцов милицейского спецподразделения «Беркут», подозреваемых в убийстве участников Революции достоинства в феврале 2014 года, не состоялся.
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Пашинского должны были доставить в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса в качестве свидетеля, однако Госбюро расследований сообщило суду, что перемещение Пашинского опасно, поскольку существует угроза его жизни и здоровью. Об этом сообщают УНН со ссылкой на соответствующее заявление судьи.
Судья отметил, что следователем было предоставлено разрешение на допрос Пашинского, который находится в изоляторе временно содержания, в режиме видеоконференции с Святошинского райсудом.
Однако сегодня из-за технических причин организовать соответствующую видеоконференцию не удалось.
Поэтому допрос Пашинского перенесли на 21 ноября.
Напомним, в октябре Печерский районный суд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря. Тогда адвокат Пашинский заявлял, что его подзащитному угрожает опасность.
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