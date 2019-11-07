Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Сергей Пашинский, фото: Вадим Чуприна

Пашинского не довезли на суд по делу экс-беркутовцев

7 ноя 2019, 16:18
999

Допрос в суде экс-нардепа Сергея Пашинского по делу в отношении бывших бойцов милицейского спецподразделения «Беркут», подозреваемых в убийстве участников Революции достоинства в феврале 2014 года, не состоялся.

Loading...

Пашинского должны были доставить в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса в качестве свидетеля, однако Госбюро расследований сообщило суду, что перемещение Пашинского опасно, поскольку существует угроза его жизни и здоровью. Об этом сообщают УНН со ссылкой на соответствующее заявление судьи.

Судья отметил, что следователем было предоставлено разрешение на допрос Пашинского, который находится в изоляторе временно содержания, в режиме видеоконференции с Святошинского райсудом.

Однако сегодня из-за технических причин организовать соответствующую видеоконференцию не удалось.

Поэтому допрос Пашинского перенесли на 21 ноября.

Напомним, в октябре Печерский районный суд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря. Тогда адвокат Пашинский заявлял, что его подзащитному угрожает опасность.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

НАБУ задержало сумского судью, получившего 2 тыс. долл. взятки в банке из-под горошка (ФОТО)

Сегодня детективы НАБУ задержали судью Заречного районного суда Сум, который получил взятку за то, чтобы гражданина не привлекали к административной ответственности

Правовые новости
15:43

Зеленский зачищает СБУ: уволен главный следователь, сменены руководители в шести областях

Президент уврлил главного следователя Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. На эту должность Владимир Зеленский назначил его в начале июля этого года. Кроме того, глава государства назначил руководителей спецслужбы в шести областях

Новости Украины
14:33