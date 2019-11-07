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Ракурс
Сергій Пашинський, фото: Вадим Чуприна

Пашинського не довезли на суд у справі екс-беркутівців

7 лис 2019, 16:18
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Допит у суді екс-нардепа Сергія Пашинського у справі щодо колишніх бійців міліцейського спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у вбивстві учасників Революції гідності в лютому 2014 року, не відбувся.

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Пашинського мали доставити до приміщення Святошинського районного суду Києва для допити як свідка, однак Держбюро розслідувань повідомило суду, що переміщення Пашинського є небезпечним, оскільки існує загроза його життю та здоров’ю. Про це повідомляють УНН з посиланням на відповідну заяву судді.

Суддя зазначив, що слідчим було надано дозвіл на допит Пашинського, який перебуває в ізоляторі тимчасово тримання, в режимі відеоконференції зі Святошинським райсудом.

Однак сьогодні через технічні причини організувати відповідну відеоконференцію не вдалося.

Тож допит Пашинського перенесли на 21 листопада.

Нагадаємо, у жовтні Печерський районний суд Києва обрав Пашинському запобіжний захід у виді тримання під вартою до 4 грудня. Тоді адвокат Пашинського заявляв, що його підзахисному загрожує небезпека.


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