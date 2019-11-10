В Египте горел самолет с туристами из Украины. Фото: flickr.com

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Самолет украинской авиакомпании Sky Up загорелся при посадке в аэропорту Шарм-эль-Шейхе в Египте.

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У самолета, который совершал рейс из Запорожья, загорелась левая стойка шасси. Причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации Египта в социальной сети Facebook.

Спасательные службы аэропорта оперативно потушили огонь и предотвратили его распространение в другие части самолета. Таким образом удалось избежать катастрофы.

Впоследствии всех пассажиров и экипаж эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал. На сайте авиакомпании Sky Up сообщается, что событие произошло с чартерным рейсом PQ7153. Лайнер вылетел 9 ноября в 00.40 и приземлился в 4.34.

Напомним, 1 ноября самолет российского производства Sukhoi Superjet-100 снова спровоцировал чрезвычайное происшествие. Так, из-за отказа двигателя он долгое время кружил над Тюменью, чтобы выработать топливо и совершить аварийную посадку.