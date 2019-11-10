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Ракурс
В Єгипті горів літак з туристами з України. Фото: flickr.com

В Єгипті при посадці загорівся літак з українськими туристами (ФОТО)

10 лис 2019, 09:14
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Літак української авіакомпанії Sky Up загорівся при посадці в аеропорту Шарм-ель-Шейху в Єгипті.

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У літака, який здійснював рейс із Запоріжжя, загорілася ліва стійка шасі. Причиною загоряння став витік масла з гідравлічної системи. Про це повідомило Міністерство цивільної авіації Єгипту в соціальній мережі Facebook.

Рятувальні служби аеропорту оперативно загасили вогонь й запобігли його поширенню в інші частини літака. Таким чином вдалося уникнути катастрофи.

Згодом всіх пасажирів та екіпаж евакуювали, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. На сайті авіакомпанії Sky Up повідомляється, що НП сталася з чартерним рейсом PQ7153. Лайнер вилетів 9 листопада о 00.40 і приземлився в 4.34.

В Єгипті загорівся український літак. Фото: reporter-ua

В Єгипті загорівся український літак. Фото: reporter-ua

Нагадаємо, 1 листопада літак російського виробництва Sukhoi Superjet-100 знову спровокував надзвичайну подію. Так, через відмову двигуна він тривалий час кружляв над Тюменню, аби виробити пальне й здійснити аварійну посадку.

Джерело: Ракурс


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