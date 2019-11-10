В Єгипті горів літак з туристами з України. Фото: flickr.com

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Ракурс

Літак української авіакомпанії Sky Up загорівся при посадці в аеропорту Шарм-ель-Шейху в Єгипті.

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У літака, який здійснював рейс із Запоріжжя, загорілася ліва стійка шасі. Причиною загоряння став витік масла з гідравлічної системи. Про це повідомило Міністерство цивільної авіації Єгипту в соціальній мережі Facebook.

Рятувальні служби аеропорту оперативно загасили вогонь й запобігли його поширенню в інші частини літака. Таким чином вдалося уникнути катастрофи.

Згодом всіх пасажирів та екіпаж евакуювали, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. На сайті авіакомпанії Sky Up повідомляється, що НП сталася з чартерним рейсом PQ7153. Лайнер вилетів 9 листопада о 00.40 і приземлився в 4.34.

Нагадаємо, 1 листопада літак російського виробництва Sukhoi Superjet-100 знову спровокував надзвичайну подію. Так, через відмову двигуна він тривалий час кружляв над Тюменню, аби виробити пальне й здійснити аварійну посадку.