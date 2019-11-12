Стрельбу в метро Харькова устроил полицейский. Фото: obzor.io

https://racurs.ua/n129309-strelba-v-metro-harkova-policeyskiy-otkryl-ogon.html

Ракурс

Стрельба в метро Харькова произошла в ночь на 12 ноября. На станции метро «Научная» 22-летний капрал полиции, который является сотрудником отдела в метрополитене, открыл огонь из табельного оружия.

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На момент инцидента станция метро не работала и была совершенно пустой. К счастью, никто из людей не пострадал, сообщает Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия сразу прибыла оперативно-следственная группа. Полицейского, открывшего огонь в метро, задержали и обезоружили сотрудники спецподразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР).

Сейчас устанавливаются подробностей инцидента. По данному факту начато служебное расследование.

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