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Ракурс
Стрельбу в метро Харькова устроил полицейский. Фото: obzor.io

Стрельбу в метро Харькова устроил полицейский

12 ноя 2019, 11:09
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Стрельба в метро Харькова произошла в ночь на 12 ноября. На станции метро «Научная» 22-летний капрал полиции, который является сотрудником отдела в метрополитене, открыл огонь из табельного оружия.

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На момент инцидента станция метро не работала и была совершенно пустой. К счастью, никто из людей не пострадал, сообщает Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия сразу прибыла оперативно-следственная группа. Полицейского, открывшего огонь в метро, задержали и обезоружили сотрудники спецподразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР).

Сейчас устанавливаются подробностей инцидента. По данному факту начато служебное расследование.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве пьяные военнослужащие прострелили мужчине ноги.

Источник: Ракурс


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