Стрілянину в метро Харкова влаштував поліцейський. Фото: obzor.io

https://racurs.ua/ua/n129309-strilyanyna-v-metro-harkova-policeyskyy-vidkryv-vogon.html

Ракурс

Стрілянина в метро Харкова сталася в ніч на 12 листопада. На станції метро «Наукова» 22-річний капрал поліції, який є співробітником відділу в метрополітені, відкрив вогонь із табельної зброї.

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На момент інциденту станція метро не працювала і була абсолютно порожньою. На щастя, ніхто з людей не постраждав, повідомляє Головне управління Нацполіції у Харківській області.

На місце події одразу прибула оперативно-слідча група. Поліцейського, який відкрив вогонь у метро, ​​затримали і роззброїли співробітники спецпідрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР).

Наразі проводяться заходи щодо встановлення подробиць інциденту. За даним фактом розпочато службове розслідування.

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