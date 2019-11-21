Украина экстрадировала в США хакера, укравшего 6 млн долларов. Фото: Globallookpress

https://racurs.ua/n129735-ukraina-ekstradirovala-litovca-kotorogo-podozrevaut-v-sovershenii-desyati-transnacionalnyh.html

Ракурс

Украина экстрадировала в США гражданина Литвы, подозреваемого в совершении десяти транснациональных киберпреступлений.

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Хакера длительное время разыскивали американские правоохранительные органы, поскольку он похитил 6 млн долл. со счетов граждан Соединенных Штатов, сообщается на сайте пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

В конце октября этого года украинская киберполиция разоблачила и задержала литовца в одном из отелей Киева, где он временно проживал.

После этого Генпрокуратура впервые приняла решение об экстрадиции подозреваемого в США в упрощенном порядке. Сегодня его передали Федеральной службе безопасности (ФБР).

Ранее Министерство юстиции Австрии разрешило экстрадировать в США Дмитрия Фирташа — украинского олигарха, главу совета группы компаний Group DF. Его подозревали в подкупе индийских чиновников с целью получения лицензий на добычу титана для продажи компании Boeing.