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Ракурс
Украина экстрадировала в США хакера, укравшего 6 млн долларов. Фото: Globallookpress

Украина экстрадировала в США хакера, укравшего 6 млн долларов

21 ноя 2019, 14:47
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Украина экстрадировала в США гражданина Литвы, подозреваемого в совершении десяти транснациональных киберпреступлений.

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Хакера длительное время разыскивали американские правоохранительные органы, поскольку он похитил 6 млн долл. со счетов граждан Соединенных Штатов, сообщается на сайте пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

В конце октября этого года украинская киберполиция разоблачила и задержала литовца в одном из отелей Киева, где он временно проживал.

После этого Генпрокуратура впервые приняла решение об экстрадиции подозреваемого в США в упрощенном порядке. Сегодня его передали Федеральной службе безопасности (ФБР).

Ранее Министерство юстиции Австрии разрешило экстрадировать в США Дмитрия Фирташа — украинского олигарха, главу совета группы компаний Group DF. Его подозревали в подкупе индийских чиновников с целью получения лицензий на добычу титана для продажи компании Boeing.

Источник: Ракурс


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