Україна екстрадувала до США хакера, який вкрав 6 млн доларів. Фото: Globallookpress

https://racurs.ua/ua/n129735-ukrayina-ekstraduvala-lytovcya-yakogo-pidozruut-v-skoienni-desyaty-transnacionalnyh.html

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Україна екстрадувала до США громадянина Литви, якого підозрюють у вчиненні десяти транснаціональних кіберзлочинів.

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Хакера тривалий час розшукували американські правоохоронні органи, оскільки він викрав 6 млн дол. із рахунків громадян Сполучених Штатів, повідомляється на сайті прес-служби Генеральної прокуратури України.

Наприкінці жовтня цього року українська кіберполіція викрила і затримала литовця в одному з готелів Києва, де він тимчасово мешкав.

Після цього Генпрокуратура вперше ухвалила рішення про екстрадицію підозрюваного до США у спрощеному порядку. Сьогодні його передали Федеральній службі безпеки (ФБР).

Раніше Міністерство юстиції Австрії дозволило екстрадувати до США Дмитра Фірташа — українського олігарха, голову ради групи компаній Group DF. Його підозрювали у підкупі індійських чиновників з метою отримання ліцензій на видобуток титану для подальшого продажу компанії Boeing.