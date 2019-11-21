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Арахамия рассказал о Мосийчуке, Иванисове, Джокере и последних скандалах с участием слуг народа
«Дом-2, падла-прокурор и Мосийчук — клинический идиот»: Арахамия о последних интригах и скандалах в политике (ВИДЕО)https://racurs.ua/n129748-dom-2-padla-prokuror-i-mosiychuk-klinicheskiy-idiot-arahamiya-o-poslednih-intrigah.htmlРакурс
Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», на сегодняшнем брифинге ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе и о возможной судимости нардепа от Ровенской области Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней, и многих других. Ранее Арахамия завилял, что в случае опровержения этой информации членство во фракции Иванисова будет восстановлено.
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Для тех, кто пропустил этот брифинг, «Ракурс» собрал главные тезисы Арахамии:
О заявлении Зеленского по Иванисову (президент говорил, что «заставит депутата сложить мандат«):
Законного механизма нет… Планируем призвать к совести…
О ситуации с якобы наличием судимости у нардепа:
Он наступил местным криминальным авторитетам на коррупционные интересы… Я не знаю этих ровенских авторитетов…
О приостановлении членства Иванисова во фракции «Слуга народа» и расследовании скандальной информации:
Это первый прецеНдент такой во фракции… У нас нет положения о фракции, так оказалось, мы не знали просто об этом… Мы не будем тормозить этот процесс… У нас такая ситуация сейчас, якобы случилась…
О заявлениях экс-нардепа Игоря Мосийчука о наличии в Арахамии гражданства США:
Он уже показал всей стране, что он клинической коррупционер, а сейчас хочет показать, что еще и клинический идиот… У меня есть бумажка, которая покажет, что он клинический идиот… У меня эта бумажка имеется, при мне есть… Давайте назовем этот скандал Арахамия-гейт… Господин Мосийчук может написать учебник по «Правовому нигилизму».
О скандально й аудиозаписи из Кривого Рога, на которой депутат «Слуги народа», бывший артист «Квартала-95» Юрий Корявченков якобы «обсуждал» открытие уголовных дел против противников власти с новым руководителем полиции города:
То, что я услышал: приехали люди в родной город к президенту… Это группа людей, не связанных друг с другом… Это не миждусобойчик… Это из разных лагерей люди… Они говорят, что там есть как и в моем родном Николаеве какие-то нелегальные «игорки», металлоломом занимаются, наркоманы там какой-то наркотрафик… И они говорят: кто бы вам, не рассказывал, шлите всех подальше… Они хотят навести порядок.
Об игорном бизнесе и «крышевании» нелегальных казино:
Есть сообщения от так называемых игроков, ни СБУ, ни МВД, никто не берет деньги за «крышевание».
Об информации о том, что в партии «Слуга народа» официально никто не работает:
Я к партииотношения никакого не имею… Я на последнем съезде стал членом партии.
Об инцидентах в регионах, когда якобы к СБУ или другим силовикам звонят из Киева и дают «указания»:
Я всех собрал, я сказал, если из Киева кто-то вам будет звонить и говорить «этого не делай, туда не ходи, это не расследуй», звоните лично мне и мы их трахнем как следует… Я понятно объяснил? Это феодальная страна… этого уже не будет.
О неэтичном поведении отдельных «слуг народа»:
Мы инициировали Кодекс этического поведения депутата «Слуги народа», оригинальную версию проекта которого должен предложить Дубинский как самый этичный депутат в кавычках.
О коррупционных скандалах, которые сопровождают новую власть:
Как изменился ракурс общественной дискуссии? Интриги, скандалы, «Дом-2» какой-то. До этого были: кто-то там «пилит» трубу газовую, кто-то пошутил или фотографии там, вы же видите в какую мыльную оперу вы превратили эту информацию.
О доходах нардепа Дубинского:
Пусть налоговая расследует.
О ситуации с первым зампредседателя Верховной Рады Русланом Стефанчуком, который получает денежную компенсацию за жилье, арендуя квартиру у тещи.
Стефанчук очень порядочный, культурный, интеллигентный человек, за которого я буду биться до последнего. Он все делал законно. Он не такой, как я, состоятельный человек. Вы сейчас делаете историю с ничего. Это неправильно.
О ситуации с персональным запросом граждан из Тернополя, у которых возник конфликт, связанный с недвижимостью и угрозами от местного прокурора:
Что я должен человеку сейчас сказать? Там какое-то падла, какой-то прокурор, он что будет делать? Он будет просто запугивать людей.
О скандале с прослушиванием главы ГБР Романа Трубы, который якобы консультируется с главой Офиса президента Андреем Богданом об открытии и расследовании резонансных дел:
Я не знаю, мне название понравилось «Трубу прорвало» (название Телеграмм-канала, который обнародовал аудиозаписи разговоров — ред.).
О расследовании дел силовиками:
Все силовики приходят в комитет (профильный парламентский комитет — ред.) и хотят всегда увеличить свой бюджет на 30−40%… Зачем государству финансировать так много силовиков, что все уже путаются, сколько у нас этих трехбуквенных названий.
О роспуске Рады, о чем недавно говорил Зеленский:
У меня нет политических амбиций, готов.
О частых скандалах, в которых фигурируют «слуги народа», и возможности третьего Майдана, особенно после встречи «нормандской четверки»:
Это благодаря вам (к журналистам — ред.)…
О «качестве» кадров во фракции «Слуга народа»:
У нас все в пределах погрешности. 254 нардепа в списке, погрешность 2% (пять депутатов), а у нас сейчас три (которые фигурируют в скандалах — ред.).
О «пранкере Джокере», который переписывается с депутатами от чужого имени, а затем публикует скандальные переписки:
Джокер этакий чудак, я не знаю, кто он, но я уже должен ему бутылку ставить. Знает больше меня.
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