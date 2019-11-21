Арахамия рассказал о Мосийчуке, Иванисове, Джокере и последних скандалах с участием слуг народа

https://racurs.ua/n129748-dom-2-padla-prokuror-i-mosiychuk-klinicheskiy-idiot-arahamiya-o-poslednih-intrigah.html

Ракурс

Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», на сегодняшнем брифинге ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе и о возможной судимости нардепа от Ровенской области Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней, и многих других. Ранее Арахамия завилял, что в случае опровержения этой информации членство во фракции Иванисова будет восстановлено.

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Для тех, кто пропустил этот брифинг, «Ракурс» собрал главные тезисы Арахамии:

О заявлении Зеленского по Иванисову (президент говорил, что «заставит депутата сложить мандат«):

Законного механизма нет… Планируем призвать к совести…

О ситуации с якобы наличием судимости у нардепа:

Он наступил местным криминальным авторитетам на коррупционные интересы… Я не знаю этих ровенских авторитетов…

О приостановлении членства Иванисова во фракции «Слуга народа» и расследовании скандальной информации:

Это первый прецеНдент такой во фракции… У нас нет положения о фракции, так оказалось, мы не знали просто об этом… Мы не будем тормозить этот процесс… У нас такая ситуация сейчас, якобы случилась…

О заявлениях экс-нардепа Игоря Мосийчука о наличии в Арахамии гражданства США:

Он уже показал всей стране, что он клинической коррупционер, а сейчас хочет показать, что еще и клинический идиот… У меня есть бумажка, которая покажет, что он клинический идиот… У меня эта бумажка имеется, при мне есть… Давайте назовем этот скандал Арахамия-гейт… Господин Мосийчук может написать учебник по «Правовому нигилизму».

О скандально й аудиозаписи из Кривого Рога, на которой депутат «Слуги народа», бывший артист «Квартала-95» Юрий Корявченков якобы «обсуждал» открытие уголовных дел против противников власти с новым руководителем полиции города:

То, что я услышал: приехали люди в родной город к президенту… Это группа людей, не связанных друг с другом… Это не миждусобойчик… Это из разных лагерей люди… Они говорят, что там есть как и в моем родном Николаеве какие-то нелегальные «игорки», металлоломом занимаются, наркоманы там какой-то наркотрафик… И они говорят: кто бы вам, не рассказывал, шлите всех подальше… Они хотят навести порядок.

Об игорном бизнесе и «крышевании» нелегальных казино:

Есть сообщения от так называемых игроков, ни СБУ, ни МВД, никто не берет деньги за «крышевание».

Об информации о том, что в партии «Слуга народа» официально никто не работает:

Я к партииотношения никакого не имею… Я на последнем съезде стал членом партии.

Об инцидентах в регионах, когда якобы к СБУ или другим силовикам звонят из Киева и дают «указания»:

Я всех собрал, я сказал, если из Киева кто-то вам будет звонить и говорить «этого не делай, туда не ходи, это не расследуй», звоните лично мне и мы их трахнем как следует… Я понятно объяснил? Это феодальная страна… этого уже не будет.

О неэтичном поведении отдельных «слуг народа»:

Мы инициировали Кодекс этического поведения депутата «Слуги народа», оригинальную версию проекта которого должен предложить Дубинский как самый этичный депутат в кавычках.

О коррупционных скандалах, которые сопровождают новую власть:

Как изменился ракурс общественной дискуссии? Интриги, скандалы, «Дом-2» какой-то. До этого были: кто-то там «пилит» трубу газовую, кто-то пошутил или фотографии там, вы же видите в какую мыльную оперу вы превратили эту информацию.

О доходах нардепа Дубинского:

Пусть налоговая расследует.

О ситуации с первым зампредседателя Верховной Рады Русланом Стефанчуком, который получает денежную компенсацию за жилье, арендуя квартиру у тещи.

Стефанчук очень порядочный, культурный, интеллигентный человек, за которого я буду биться до последнего. Он все делал законно. Он не такой, как я, состоятельный человек. Вы сейчас делаете историю с ничего. Это неправильно.

О ситуации с персональным запросом граждан из Тернополя, у которых возник конфликт, связанный с недвижимостью и угрозами от местного прокурора:

Что я должен человеку сейчас сказать? Там какое-то падла, какой-то прокурор, он что будет делать? Он будет просто запугивать людей.

О скандале с прослушиванием главы ГБР Романа Трубы, который якобы консультируется с главой Офиса президента Андреем Богданом об открытии и расследовании резонансных дел:

Я не знаю, мне название понравилось «Трубу прорвало» (название Телеграмм-канала, который обнародовал аудиозаписи разговоров — ред.).

О расследовании дел силовиками:

Все силовики приходят в комитет (профильный парламентский комитет — ред.) и хотят всегда увеличить свой бюджет на 30−40%… Зачем государству финансировать так много силовиков, что все уже путаются, сколько у нас этих трехбуквенных названий.

О роспуске Рады, о чем недавно говорил Зеленский:

У меня нет политических амбиций, готов.

О частых скандалах, в которых фигурируют «слуги народа», и возможности третьего Майдана, особенно после встречи «нормандской четверки»:

Это благодаря вам (к журналистам — ред.)…

О «качестве» кадров во фракции «Слуга народа»:

У нас все в пределах погрешности. 254 нардепа в списке, погрешность 2% (пять депутатов), а у нас сейчас три (которые фигурируют в скандалах — ред.).

О «пранкере Джокере», который переписывается с депутатами от чужого имени, а затем публикует скандальные переписки: