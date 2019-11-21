Арахамія розповів про Іванісова, Джокера, Мосійчука та останні скандали за участі слуг народу

https://racurs.ua/ua/n129748-dom-2-padla-prokuror-i-mosiychuk-klinichnyy-idiot-arahamiya-pro-ostanni-intrygy-ta-skandaly.html

Ракурс

Давид Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу», на сьогоднішньому брифінгу відповів на низку запитань журналістів, зокрема й щодо ймовірної судимості нардепа від Рівненщини Романа Іванісова за зґвалтування неповнолітньої та багатьох інших. Раніше Арахамія завиляв, що в разі спростування цієї інформації членство у фракції Іванісова буде відновлено.

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Для тих, хто пропустив цей брифінг «Ракурс» зібрав головні тези Арахамії:

Щодо заяви Зеленського про те, що президент «змусить Іванісова скласти мандат»:

Законного механізму немає… Плануємо призвати до совісті…

Щодо ситуації з нібито наявністю судимості у нардепа:

Він наступив місцевим кримінальним авторитетам на корупційні інтереси… Я не знаю цих ровенських авторитетів…

Щодо призупинення членства Іванісова у фракції «Слуга народу» та розслідування скандальної інформації:

Це перший прецеНдент такий у фракції… У нас немає положення про фракцію, так виявилося, ми не знали просто про це… Ми не будемо гальмувати цей процес… У нас така ситуація зараз, яка нібито трапилася…

Щодо заяв екс-нардепа Ігоря Мосійчука про наявність у Арахамії громадянства США:

Він вже показав усій країні, що він клінічній корупціонер, а зараз хоче показати, що ще й клінічний ідіот… У мене є бумажка, яка покаже, що він клінічний ідіот… У мене ця бумажка мається, при мені є… Давайте назвемо цей скандал Арахамія-гейт… Пан Мосійчук може написати підручник з «Правового нігілізму».

Щодо скандального аудіозапису з Кривого Рогу, на якому депутат «Слуги народу», колишній артист «Кварталу-95» Юрій Корявченков нібито «обговорює" відкриття кримінальних справ проти противників влади з новим керівником поліції міста:

Те, що я почув: приїхали люди в рідне місто до президента… Це група людей, не пов’язаних один з іншим… Це не міждусобойчик… Це з різних лагєрєй люди… Вони кажуть, що там є як і в моєму рідному Миколаєві якісь нелегальні «ігорки», металобрухтом займаються, наркомани там якийсь наркотрафік… І вони кажуть: хто б Вам, що не розказував, шліть всіх подалі… Вони хочуть навести порядок.

Щодо грального бізнесу і «кришування» нелегальних казино:

Є повідомлення від так званих гравців, що ані СБУ, ані МВС, ніхто вже не бере гроші за «кришування».

Щодо інформації про те, що у партії «Слуга народу» офіційно ніхто не працює:

Я до партії відношення ніякого не маю… я на останньому з’їзді став членом партії.

Щодо інцидентів у регіонах, коли нібито до СБУ чи інших силовиків телефонують з Києва і дають вказівки:

Я всіх зібрав, я сказав, якщо з Києва хтось вам буде телефонувати і казати «цього не роби, туди не ходи, це не розслідуй», телефонуйте особисто мені і ми їх трахнемо як слід… Я зрозуміло об’яснив? Ця феодальна країна… цього вже не буде.

Щодо неетичної поведінки окремих «слуг народу»:

Ми ініціювали Кодекс етичної поведінки депутата «Слуги народу», оригінальну версію проекту якого має запропонувати Дубінський як самий етичний депутат в лапках.

Щодо корупційних скандалів, які супроводжують нову владу:

Як змінився ракурс суспільної дискусії? Інтриги, скандали, «Дом-2» якийсь. До цього були: хтось там «піліт» трубу газову, хтось пошуткував чи фотографії там, ви ж бачите в яку мильну оперу ви превратили цю інформацію.

Щодо квартир і доходів нардепа Дубінського:

Нехай податкова розслідує.

Щодо ситуації з першим заступником голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком, який отримує грошову компенсацію за житло, орендуючи квартиру у тещі.

Стефанчук дуже порядна, культурна, інтелігентна людина, за яку я буду битися до останнього. Він все робив законно. Він не така як я заможна людина. Ви зараз дєлаєте історію із нічєво. Це неправильно.

Щодо ситуації із персональним запитом громадян з Тернополя, у яких виник конфлікт щодо нерухомості та погроз від місцевого прокурора:

Що я повинен людині зараз сказати? Там якесь падла, якийсь прокурор, він шо буде робити? Він буде просто запугувати людей.

Щодо скандалу з прослуховуванням очільника ДБР Романа Труби, який нібито консультується з керівником Офісу президента Андрієм Богданом про відкриття й розслідування резонансних справ:

Я не знаю, мені назва сподобалася «Трубу прорвало» (назва Телеграм-каналу, який оприлюднив аудіозаписи розмов — ред.).

Щодо розслідування справ силовиками:

Всі силовики приходять в комітет (профільний парламентський комітет — ред.) і хочуть завжди збільшити свій бюджет на 30−40%… Навіщо державі фінансувати стільки багато силовиків, що всі вже плутаються, скільки в нас цих трибуквенних назв.

Щодо розпуску Ради, про що нещодавно говорив Зеленський:

У мене немає політичних амбіцій, готовий піти.

Щодо частих скандалів, у яких фігурують «слуги народу», та можливості третього Майдану, особливо після зустрічі «нормандської четвірки»:

Це завдяки вам (до журналістів — ред.)…

Щодо якості кадрів у фракції «Слуга народу»:

У нас все в межах похибки. 254 нардепа у списку, похибка 2% (п'ятеро депутатів), а у нас зараз троє (які фігурують у скандалах — ред.).

Щодо «пранкера Джокера», який листується з депутатами від чужого імені, а потім оприлюднює скандальні переписки: