Елена Зеленская. Фото: tvc.ru

https://racurs.ua/n129882-my-budem-klassificirovat-shkoly-po-urovnu-finansirovaniya-zelenskaya.html

Ракурс

Елена Зеленская, супруга президента Украины, решила заняться реформированием украинских школ. Первая леди подчеркнула, что сама является матерью, поэтому стремится к тому, чтобы дети в учебных заведениях получали качественное и полноценное питание.

Зеленская заявила, что школы будут классифицировать по уровню финансирования. В Украине есть множество школ, финансирование которых находится на очень низком уровне, поэтому таким учебным заведениям из бюджета будут выделяться дополнительные средства, отметила она в интервью «ТСН. Тиждень».

Первая леди добавила, что в некоторых странах детей в принудительном порядке обязывают ежедневно выпивать по стакану молока. В наших же школах детям иногда подают просроченные блюда, а в пищеблоках водятся тараканы.

Зеленская предложила перенять зарубежный опыт и внедрить программу яблоко для ребенка, отметив, что в Украине очень много яблок просто сгнивает, а ведь их можно было бы направлять в школы и раздавать детям.

Также Зеленская добавила, что в школьных столовых необходимо максимально разнообразить меню, чтобы прививать ученикам правильные гастрономические привычки. Также необходимо подбирать блюда, которые действительно будут полезными для детей.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленская считает, что реформу питания в школах необходимо проводить незамедлительно, поскольку от этого напрямую зависит здоровье детей.