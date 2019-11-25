Зеленська: Ми будемо класифікувати школи за рівнем фінансування. Фото: tvc.ru

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Ракурс

Олена Зеленська, дружина президента України, вирішила зайнятися реформуванням українських шкіл. Перша леді наголосила, що сама є матір’ю, тому вона прагне, щоби діти у навчальних закладах отримували якісне та повноцінне харчування.

Зеленська заявила, що школи класифікуватимуть за рівнем фінансування. В Україні є безліч шкіл, фінансування яких перебуває на дуже низькому рівні, тому таким навчальним закладам із бюджету виділятимуться додаткові кошти, зазначила вона в інтерв’ю «ТСН. Тиждень».

Перша леді додала, що в деяких країнах дітей у примусовому порядку зобов’язують щодня випивати по склянці молока. В наших же школах дітям іноді подають протерміновані страви, а в харчоблоках водяться таргани.

Зеленська запропонувала перейняти закордонний досвід і впровадити програму яблуко для дитини, наголосивши, що в Україні дуже багато яблук просто згнивають, а їх можна було би направляти у школи і роздавати дітям.

Також Зеленська додала, що в шкільних їдальнях необхідно максимально урізноманітнити меню, щоби виховувати в учнів правильні гастрономічні звички. Також необхідно підбирати страви, які справді будуть корисними для дітей.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленська вважає, що реформу харчування в школах необхідно проводити негайно, оскільки від цього безпосередньо залежить здоров’я дітей.