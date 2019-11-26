По дороге в зону ООС погиб военнослужащий ВСУ. Фото: zib.com.ua

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб после падения с поезда.

Трагедия произошла в Киевской области. Старший солдат десятой горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения эшелоном в зону проведения операции Объединенных сил. Мужчина выпал из поезда, его обнаружили 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи станции Сухолесы Белоцерковского района Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Пострадавшего военного, 1987 года рождения, госпитализировали в Белоцерковский военный госпиталь. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени. Мужчина находился в коме и скончался 25 ноября в Главном военном клиническом центре ВСУ.

В военной прокуратуре подчеркнули, что Белоцерковский отдел полиции осуществляет досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители уже организовали первоочередные следственные действия, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

Напомним, в мае в городе Мукачево, вне пределов воинской части А1556, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, который подорвался на гранате.