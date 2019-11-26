Дорогою в зону ООС загинув військовослужбовець ЗСУ. Фото: zib.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129976-na-kyyivschyni-zagynuv-viyskovyy-vypavshy-z-poyizda-dorogou-v-zonu-oos.html

Ракурс

Військовослужбовець Збройних сил України загинув після падіння з поїзда.

Трагедія сталася у Київській області. Старший солдат десятої гірничо-штурмової бригади рухався у складі підрозділу ешелоном у зону проведення операції Об'єднаних сил. Чоловік випав із поїзда, його виявили 18 листопада на залізничному полотні поблизу станції Сухоліси Білоцерківського району Київської області. Про це повідомила прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону України.

Постраждалого військового, 1987 року народження, госпіталізували в Білоцерківський військовий госпіталь. Лікарі діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку II ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки. Чоловік перебував у комі та помер 25 листопада у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ.

У військовій прокуратурі наголосили, що Білоцерківський відділ поліції здійснює досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вже організували першочергові слідчі дії, призначили низку судово-медичних експертиз. Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, у травні в місті Мукачево, поза межами військової частини А1556, загинув військовослужбовець Збройних сил України, який підірвався на гранаті.