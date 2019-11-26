Олимпийский комитет поддержал санкции WADA против РФ. Фото: 5 канал

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Международный олимпийский комитет поддержал введение санкций комитета соответствия Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российской Федерации за допинговые нарушения.

Олимпийский комитет уже обратился к WADA с просьбой предоставить Совету Европы и ЮНЕСКО все документы, доказывающие допинговые нарушения российских спортсменов. Кроме того, в МОК хотят узнать, способствовали ли российские власти этим нарушением. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба комитета.

Также МОК одобряет идею WADA позволить спортсменам из России, которые не замешаны в допинговом скандале, выступать на международных соревнованиях. При этом россияне должны выступать под нейтральным флагом.

Напомним, Комитет соответствия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Под запрет попадают Олимпийские игры 2020 года в Японии, а также любые чемпионаты мира. Комитет дал такие рекомендации из-за скандала с допинг-пробами российских спортсменов 2012—2015 годов. Там считают, что российская сторона удалила из отчета, переданного организации, «сотни возможных негативных аналитических выводов», а также сведения о том, что в лаборатории могли скрывать данные, подтверждающие прием допинга российскими спортсменами.

Ожидается, что исполком WADA примет окончательное решение 9 декабря. Известно, что Чемпионат Европы по футболу, матчи которого в 2020 годах пройдут в России (Санкт-Петербург), не подпадает под рекомендации комитета.