Олімпійський комітет підтримав санкції WADA проти РФ. Фото: 5 канал

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Міжнародний олімпійський комітет підтримав впровадження санкцій комітету з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проти Російської Федерації через допінгові порушення.

Олімпійський комітет вже звернувся до WADA з проханням надати Раді Європи та ЮНЕСКО всі документи, що доводять допінгові порушення російських спортсменів. Крім того, у МОК хочуть дізнатися, чи сприяла російська влада цим порушенням. Про це 26 листопада повідомила прес-служба комітету.

Також МОК схвалює ідею WADA дозволити спортсменам з Росії, які не замішані в допінговому скандалі, виступати на міжнародних змаганнях. При цьому росіяни повинні виступати під нейтральним прапором.

Нагадаємо, Комітет із відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки. Під заборону потрапляють Олімпійські ігри 2020 року в Японії, а також будь-які чемпіонати світу. Комітет дав такі рекомендації через скандал з допінг-пробами російських спортсменів 2012—2015 років. Там вважають, що російська сторона видалила зі звіту, переданого організації, «сотні можливих негативних аналітичних висновків», а також відомості про те, що в лабораторії могли приховувати дані, що підтверджують російськими спортсменами прийом допінгу.

Очікується, що виконком WADA ухвалить остаточне рішення 9 грудня. Відомо, що Чемпіонат Європи з футболу, матчі якого в 2020 роках пройдуть в Росії (Санкт-Петербург), не підпадає під рекомендації комітету.