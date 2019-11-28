Партнеры Украины предложили кандидатов в Комиссию по вопросам добропорядочности при Высшем совете правосудияhttps://racurs.ua/n130088-partnery-ukrainy-predlojili-kandidatov-v-komissiu-po-voprosam-komissii-po-voprosam.htmlРакурс
Международные партнеры Украины — Агентство США по международному развитию и посольство Великобритании — вчера подали свои предложения по кандидатурам в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия (ВСП).
Таким образом были выполнены требования ст. 28−1 закона «О Высшем совете правосудия», согласно которым в течение 20 дней с момента вступлении в силу данного закона международные и иностранные организации должны подать соответствующие предложения, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Партнеры Украины предложили такие кандидатуры:
- Карлос Кастресана — бывший глава Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, созданной ООН, и член Международного антикоррупционного консультативного совета (МАКС) в Украине;
- Джованни Кесслер — бывший гендиректор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, член МАКС в Украине;
- Роберт Корд — член Государственной комиссии по вопросам этики, бывший начальник федерального Управления по борьбе с коррупцией в государственной сфере (США).
Также, на случай, если кто-то из этих трех кандидатур не сможет выполнять функции члена комиссии, в этот перечень включена Клаудиа Эскобар — бывший судья апелляционного суда Гватемалы.
Также трех человек в состав этой комиссии должен делегировать Высший совет правосудия.
Напомним, создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики предусмотрено изменениями в законодательстве, которые Верховная Рада поддержала 16 октября голосами 236 народных избранников.
Эта комиссия будет осуществлять оценку членов ВСП, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и судей Верховного суда.