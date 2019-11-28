Международные партнеры предложили четырех кандидатов в Комиссию по вопросам Комиссии по вопросам добропорядочности, фото: «Главком»

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Международные партнеры Украины — Агентство США по международному развитию и посольство Великобритании — вчера подали свои предложения по кандидатурам в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия (ВСП).

Таким образом были выполнены требования ст. 28−1 закона «О Высшем совете правосудия», согласно которым в течение 20 дней с момента вступлении в силу данного закона международные и иностранные организации должны подать соответствующие предложения, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Партнеры Украины предложили такие кандидатуры:

Карлос Кастресана — бывший глава Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, созданной ООН, и член Международного антикоррупционного консультативного совета (МАКС) в Украине;

Джованни Кесслер — бывший гендиректор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, член МАКС в Украине;

Роберт Корд — член Государственной комиссии по вопросам этики, бывший начальник федерального Управления по борьбе с коррупцией в государственной сфере (США).

Также, на случай, если кто-то из этих трех кандидатур не сможет выполнять функции члена комиссии, в этот перечень включена Клаудиа Эскобар — бывший судья апелляционного суда Гватемалы.

Также трех человек в состав этой комиссии должен делегировать Высший совет правосудия.

Напомним, создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики предусмотрено изменениями в законодательстве, которые Верховная Рада поддержала 16 октября голосами 236 народных избранников.

Эта комиссия будет осуществлять оценку членов ВСП, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и судей Верховного суда.