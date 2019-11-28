Міжнародні партнери запропонували чотирьох кандидатів до Комісії з питань доброчесності, фото: «Главком»

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Міжнародні партнери України — Агентство США з міжнародного розвитку та посольство Великої Британії — вчора подали свої пропозиції щодо кандидатур до складу Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя (ВРП).

Таким чином були виконані вимоги ст. 28−1 закону «Про Вищу раду правосуддя», згідно з якими впродовж 20 днів з моменту набранні чинності цим законом міжнародні та іноземні організації мали подати відповідні пропозиції, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Партнери України запропонували такі кандидатури:

Карлос Кастресан — колишній голова Міжнародної комісії проти безкарності у Гватемалі, створеної ООН, та член Міжнародної антикорупційної консультативної ради (МАКР) в Україні;

Джованні Кесслер — колишній гендиректор Європейського бюро з боротьби з шахрайством, член МАКР в Україні;

Роберт Корд — член Державної комісії з питань етики, колишній начальник федерального Управління боротьби з корупцією в державній сфері (США).

Також, на випадок, якщо хтось із цих трьох кандидатур не зможе виконувати функції члена комісії, до цього переліку включено Клаудіу Ескобар — колишнього суддю апеляційного суду Гватемали.

Також трьох осіб до складу цієї комісії має делегувати Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, створення Комісії з питань доброчесності та етики передбачене змінами до законодавства, котрі Верховна Рада підтримала 16 жовтня голосами 236 народних обранців.

Ця комісія здійснюватиме оцінювання членів ВРП, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та суддів Верховного суду.