Государственная охрана: кого из топ-чиновников защищает УГО, фото — "Перший"

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Журналисты узнали, кто в Украине пользуется государственной охраной. Услугами УГО (Управления государственной охраны) пользуются 30 топ-чиновников, бодигарды охраняют до десяти зданий, в которых эти служащие работают или заседают.

Под охраной УГО находятся здания парламента, правительства, Конституционного и Верховного судов, а также места дислокации президента Украины, сообщили в Bihus-info.

Журналисты получили также перечень лиц, которым сейчас предоставляется государственная охрана. В УГО заявили, что охраняют таких топ-чиновников (у власти и в отставке):

Так, среди тех, кого охраняет УГО, есть нынешние и бывшие президенты, руководители судебной власти и парламента, НБУ и правительства, администрации и Офиса президента, Генеральной прокуратуры.

Защиту УГО для чиновников и зданий можно получить в соответствии с указом президента, или если она предусмотрена законом. В Bihus-info убеждают, что не все эти лица имеют услуги УГО законно. В отдельных случаях, когда есть реальная угроза жизни или здоровью, госохрану могут предоставлять широкому кругу представителей власти. Впрочем, в этом перечне нет и никогда не было сотрудников Офиса президента (Администрации президента).

Напомним, что ранее в СМИ опубликовали расследование о том, что Андрею Богдану, руководителю Офиса президента, незаконно предоставили государственную охрану и номера прикрытия. В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу Офиса госохраной.