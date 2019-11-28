Державна охорона: кого з топ-чиновників захищає УДО, фото — "Перший"

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Журналісти дізналися, хто в Україні користується державною охороною. Послугами УДО (Управління державної охорони) користуються 30 топ-чиновників, бодігарди охороняють до десяти будівель, у яких ці службовці працюють чи засідають.

Під охороною УДО перебувають будівлі парламенту, уряду, Конституційного та Верховного судів, а також місця дислокації президента України, повідомили у Bihus-info.

Журналісти отримали також перелік осіб, яким наразі надається державна охорона. В УДО заявили, що охороняють таких топ-чиновників (при владі та у відставці):

Отож, серед тих, кого охороняє УДО, є нинішні і колишні президенти, керівники суддівської влади та парламенту, НБУ та уряду, адміністрації та Офісу президента, Генеральної прокуратури.

Захист УДО для чиновників та будівель можна отримати відповідно до указу президента, або якщо він передбачений законом. В Bihus-info переконують, що не всі ці особи мають послуги УДО законно. В окремих випадках, коли є реальна загроза життю чи здоров’ю, держохорону можуть надавати ширшому колу представників влади. Утім, в цьому переліку немає і ніколи не було співробітників Офісу президента (Адміністрації президента).

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ опублікували дослідження про те, що Андрію Богдану, керівнику Офісу президента, незаконно надали державну охорону і номери прикриття. У липні президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу Офісу держохороною.