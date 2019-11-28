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Ракурс
«Нормандский формат»: Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече, фото: Офис президента

«Нормандский формат»: Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече

28 ноя 2019, 17:17
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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Лидеры стран обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате». Об этом сообщает Офис президента.

Детали телефонного разговора не разглашаются. Известно, что Зеленский скоординировал действия с Меркель по нормандскому саммиту.

Встреча глав государств состоится в Париже 9 декабря. Кроме Зеленского и Меркель в ней примут участие президент Франции Эмануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее Зеленский рассказал о теме, которая будет обсуждаться. Он считает, что Украина должна услышать конкретные сроки прекращения войны в Донбассе.

Напомним, 15 ноября Путин заявил, что встречи с Зеленским к «нормандского формата» не будет. Российский лидер оказался незаинтересованным в проведении такого мероприятия до 9 декабря.

Источник: Ракурс


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