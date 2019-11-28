«Нормандський формат»: Зеленський і Меркель обговорили підготовку до зустрічі, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130098-normandskyy-format-zelenskyy-i-merkel-obgovoryly-pidgotovku-do-zustrichi.html

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Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову.

Лідери країн обговорили підготовку до зустрічі у «нормандському форматі». Про це повідомляє Офіс президента.

Деталі телефонної розмови не розголошуються. Відомо, що Зеленський скоординував дії з Меркель щодо нормандського саміту.

Зустріч глав держав відбудеться у Парижі 9 грудня. Окрім Зеленського і Меркель в ній братимуть участь президент Франції Емануель Макрон і президент Російської Федерації Володимир Путін.

Раніше Зеленський розповів про тему, яка буде обговорюватись. Він вважає, що Україна повинна почути конкретні терміни припинення війни на Донбасі.

Нагадаємо, 15 листопада Путін заявив, що зустрічі з Зеленським до «нормандського формату» не буде. Російський лідер виявився незацікавленим у проведенні такого заходу до 9 грудня.