В Украине первого декабря ожидается мокрый снег и местами дождь, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 1 декабря будет несколько холоднее, чем прошедшие сутки. Ближайшей ночью и утром местами возможен небольшой мокрый снег (в южной части небольшой дождь), днем — без осадков.

Направление ветра северо-западное, скорость — 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью составит 0−5° ниже нуля, днем — от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют 8−13° мороза, днем — 2−7° мороза, в южной части страны ночью около 0°, днем — 1−6° тепла.

В Киеве 1 декабря ночью и утром местами ожидается небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура ночью -1…- 3° мороза, днем — около 0°.

Во Львове ночью синоптики прогнозируют мокрый снег, днем — без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до -2 …-4°, днем ​​поднимутся до 0…2°.

В Одессе ночью ожидается дождь, днем — без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…2°, днем — 3…5°.

В Днепре в течение суток осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -1…- 3°, днем поднимется до 1…3°.

В Харькове сутки также пройдут без осадков. Ночью термометры покажут 0…-2°, днем — 0…2°.

На Закарпатье ночью будет идти мокрый снег, днем — без осадков. Температура ночью составит -2 …-4°, днем — 1…3°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 декабря будет достаточно спокойной, ожидать стоит лишь на небольшие возмущения.

Напомним, синоптики считают, что нынешняя зима в Украине может быть экстремальной по своим условиям.