В Україні першого грудня очікується мокрий сніг та подекуди дощ, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n130179-pogoda-v-ukrayini-na-1-grudnya-zyma-rozpochnetsya-z-doschu-ta-mokrogo-snigu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 грудня буде дещо холоднішою, ніж минулої доби. Найближчої ночі та вранці подекуди можливий невеликий мокрий сніг (у південній частині невеликий дощ), вдень — без опадів.

Напрямок вітру північно-західний, швидкість — 7−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме 0−5° нижче нуля, вдень — від 2° морозу до 3° тепла. В Карпатах вночі синоптики прогнозують 8−13° морозу, вдень — 2−7° морозу, у південній частині країни вночі близько 0°, вдень — 1−6° тепла.

У Києві 1 грудня вночі та вранці подекуди очікується невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура вночі становитиме −1…−3° морозу, вдень — близько 0°.

У Львові вночі синоптики прогнозують мокрий сніг, вдень — без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −2…−4°, вдень піднімуться до 0…2°.

В Одесі вночі очікується дощ, вдень — без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0…2°, вдень — 3…5°.

У Дніпрі протягом доби опади не очікуються. Вночі температура опуститься до −1…−3°, вдень підніметься до 1…3°.

У Харкові доба також мине без опадів. Вночі термометри покажуть 0…-2°, вдень — 0…2°.

На Закарпатті вночі йтиме мокрий сніг, вдень — без опадів. Температура вночі −2…−4°, вдень — 1…3°.

Геомагнітний стан у Києві 1 грудня буде досить спокійним, очікувати варто лише на невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики вважають, що цьогорічна зима в Україні може бути екстремальною за своїми умовами.