"Мисс Вселенная-2019" стала темнокожая красавица из ЮАР, фото — Твиттер конкурса

https://racurs.ua/n130552-konkurs-miss-vselennaya-2019-vyigrala-temnokojaya-krasavica-iz-uar-foto-video.html

Ракурс

В Атланте (США) в зале Tyler Perry Studios завершился международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Его выиграла 26-летняя Зозибина Тунзи из Южноафриканской республики.

Твиттер конкурса сообщил, что во время заключительной речи перед объявлением победителей конкурсантка рассказала, что «выросла в мире, где женщина, похожая на меня — со своим типом кожи и волос — никогда не считалась прекрасной».

Я думаю, что время останавливается сегодня. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели мое лицо, и я хочу, чтобы они видели, как их лица отразились на моем, — рассказала будущая победительница «Мисс Вселенная».

В профайле участника Тунзи рассказала, что борется с гендерными стереотипами, выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть.

Первой вице-мисс выбрали Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а второй — Софию Арагон из Мексики. Участие в конкурсе украинки Анастасия Субботы закончилась на первом этапе, она не вошла в топ-20. Насте 26 лет, она живет в Запорожье. Девушка победила на конкурсе «Мисс Украина Вселенная 2019».

В прошлом году корону и титул самой красивой девушки на конкурсе «Мисс Вселенная-2018» получила представительница Филиппин Катриона Грей.