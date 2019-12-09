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"Мисс Вселенная-2019" стала темнокожая красавица из ЮАР, фото — Твиттер конкурса

Конкурс «Мисс Вселенная-2019» выиграла темнокожая красавица из ЮАР (ФОТО, ВИДЕО)

9 дек 2019, 11:41
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В Атланте (США) в зале Tyler Perry Studios завершился международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Его выиграла 26-летняя Зозибина Тунзи из Южноафриканской республики.

Твиттер конкурса сообщил, что во время заключительной речи перед объявлением победителей конкурсантка рассказала, что «выросла в мире, где женщина, похожая на меня — со своим типом кожи и волос — никогда не считалась прекрасной».

"Мисс Вселенная-2019" стала темнокожая красавица из ЮАР, фото — Твиттер конкурса

Я думаю, что время останавливается сегодня. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели мое лицо, и я хочу, чтобы они видели, как их лица отразились на моем, — рассказала будущая победительница «Мисс Вселенная».

В профайле участника Тунзи рассказала, что борется с гендерными стереотипами, выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть.

"Мисс Вселенная-2019" стала темнокожая красавица из ЮАР, фото — Твиттер конкурса

Первой вице-мисс выбрали Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а второй — Софию Арагон из Мексики. Участие в конкурсе украинки Анастасия Субботы закончилась на первом этапе, она не вошла в топ-20. Насте 26 лет, она живет в Запорожье. Девушка победила на конкурсе «Мисс Украина Вселенная 2019».

"Мисс Вселенная-2019", украинка Анастасия Суббота, фото — Сегодня

В прошлом году корону и титул самой красивой девушки на конкурсе «Мисс Вселенная-2018» получила представительница Филиппин Катриона Грей.

Источник: Ракурс


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