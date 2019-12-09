«Міс Всесвіт»-2019 стала темношкіра красуня із ПАР, фото — Твіттер конкурсу

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Ракурс

В Атланті (США) у залі Tyler Perry Studios завершився міжнародний конкурс краси «Міс Всесвіт». Його виграла 26-річна Зозібіна Тунзі із Південноафриканської республіки.

Твіттер конкурсу повідомив, що під час заключної промови перед оголошенням переможців конкурсантка розповіла, що «виросла у світі, де жінка, яка схожа на мене — зі своїм типом шкіри та волосся — ніколи не вважалася прекрасною».

Я думаю, що час зупиняється сьогодні. Я хочу, щоб діти дивилися на мене і бачили моє обличчя, і я хочу, щоб вони бачили, як їхні обличчя відбилися на моєму, — розповіла майбутня тріумфаторка «Міс Всесвіт».

У профайлі учасниці Тунзі розповіла, що бореться з гендерними стереотипами, виступає за природну красу і закликає жінок любити себе такими, які вони є.

Першою віце-міс обрали Медісон Андерсон з Пуерто-Ріко, а другою — Софію Арагон з Мексики. Участь в конкурсі українки Анастасія Субота закінчилася на першому етапі, вона не увійшла в топ-20 конкурсу. Насті 26 років, вона живе в Запоріжжі. Дівчина перемогла на конкурсі «Міс Україна Всесвіт 2019».

Торік корону і титул найкрасивішої дівчини на конкурсі «Міс Всесвіт-2018» отримала представниця Філіппін Катріона Грей.