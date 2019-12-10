Террористы ДНР объявили, сколько заложников готовы отдать, фото: Википедия

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Террористы ДНР предлагают обменять пленных по формуле «53 на 88».

Член ДНР Дарья Морозова, которая якобы является уполномоченным по правам человека среди боевиков, рассказала о готовности отдать 53 заложника. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Она отметила, что Украина подтвердила возможность выдачи 88 сепаратистов. Боевики ДНР готовы обменять их на 53 удерживаемых ими украинских граждан. Морозова подтвердила, что обмен может состояться до конца 2019 года.

Последний крупный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда передала представителям незаконных террористических формирований 233 человека. Боевики отдали Киеву 73 человека.

Напомним, провести новый обмен пленными договорились президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время «нормандского саммита» в Париже 9 декабря. Позже украинский лидер сообщил, что благодаря этому процессу домой вернутся 72 человека.