Терористи ДНР оголосили, скількох заручників готові віддати, фото: Вікіпедія

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Ракурс

Терористи ДНР пропонують обміняти полонених за формулою «53 на 88».

Член ДНР Дарина Морозова, які нібито є уповноваженим із прав людини серед бойовиків, розповіла про готовність віддати 53 заручника. Про це сьогодні повідомляє ТАСС.

Вона зазначила, що Україна підтвердила можливість видачі 88 сепаратистів. Бойовики ДНР готові обміняти їх на 53 утримуваних ними українських громадян. Морозова підтвердила, що обмін може відбутися до кінця 2019 року.

Останній великий обмін полоненими між Україною й ОРДЛО відбувся у грудні 2017 року. Україна тоді передала представникам незаконних терористичних формувань 233 особи. Бойовики віддали Києву 73 людини.

Нагадаємо, провести новий обмін полоненими домовилися президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час «нормандського саміту» в Парижі 9 грудня. Пізніше український лідер повідомив, що завдяки цьому процесу додому повернуться 72 людини.