Сенат США рассмотрит законопроект о признании РФ «спонсором терроризма», фото: pixabay

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Российскую Федерацию могут признать «спонсором терроризма».

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил соответствующий законопроект. Документ должен рассмотреть Сенат и утвердить Госсекретарь. Об этом сообщает «ТАСС».

Представитель комитета Сюзанна Рэсси рассказала, что законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма».

Сенатор Кори Гарднер внес соответствующий законопроект на рассмотрение. В нем предлагается признать РФ страной, которая спонсирует терроризм. Инициатива обязывает определить, следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные формирования на востоке Украины. Автор документа утверждает, что Москва активно поддерживает эти незаконные подразделения.

Кори Гарднер требует от Госдепартамента течение 90 дней установить и доложить Конгрессу о соответствии критериям Российской Федерации. В случае подтверждения страну внесут в список государств — спонсоров терроризма.

Госсекретарь должен одобрить этот список. В нем уже указаны Северная Корея, Иран, Сирия и Судан.

Ранее Сенат США включил санкции против российской газотранспортной системы «Северной поток — 2» в оборонный бюджет. Они будут направлены против компаний, занимающихся прокладкой газопровода по дну Балтийского моря.