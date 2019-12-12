Сенат США розгляне законопроект про визнання РФ «спонсором тероризму», фото: pixabay

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Російську Федерацію можуть визнати «спонсором тероризму».

Комітет закордонних справ Сенату Конгресу схвалив відповідний законопроект. Документ має розглянути Сенат і затвердити Держсекретар. Про це повідомляє «ТАСС».

Представник комітету Сюзанна Рессі розповіла, що законопроект «зобов'язує держсекретаря визначити, чи слід вважати Російську Федерацію країною — спонсором тероризму».

Сенатор Корі Гарднер вніс відповідний законопроект на розгляд. У ньому пропонується визнати Російська Федерація країною, яка спонсорує тероризм. Ініціатива зобов’язує визначити, чи слід оголосити іноземними терористичними організаціями збройні формування на сході України. Автор документу стверджує, що Москва активно підтримує ці незаконні підрозділи.

Корі Гарднер вимагає від Держдепартаменту протягом 90 днів встановити й доповісти Конгресу про відповідність критеріям Російської Федерації. У випадку підтвердження країну буде внесено до списку держав — спонсорів тероризму.

Держсекретар повинен схвалити цей список. В ньому вже вказані Північна Корея, Іран, Сирія і Судан.

Раніше Сенат США включив санкції проти російської газотранспортної системи «Північній потік — 2» в оборонний бюджет. Вони будуть спрямовані проти компаній, що займаються прокладкою газопроводу по дну Балтійського моря.