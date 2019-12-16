Экс-спецназовец МВД Беларуси признался в убийствах оппозиционеров-противников Лукашенко / Фото: DW

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Убийства белорусских политиков — оппонентов Александра Лукашенко — в 1999 году совершили бойцы спецотряда МВД Беларуси СОБР. Такую информацию обнародовал бывший боец СОБРа Юрий Гаравский, который в прошлом году бежал из Беларуси и сейчас пребывает в одной из стран Европы.

По словам Гаравского, весной и осенью 1999 года в Минске исчезли бывший глава МВД Юрий Захаренко, экс-вице-спикер Верховного Совета Беларуси Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский, поддерживающий оппозицию. Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси, пишет DW.

По словам Гаравского приказ о задержании оппозиционеров отдавал основатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Гаравский утверждает, что именно Павличенко застрелил политиков и бизнесмена. Отметим, что ранее спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Христос Пургуридес называл СОБР «эскадроном смерти во главе с Павличенко». Также Пургуридес не верил в то, что подобные преступления бойцы СОБР могли совершить без ведома руководства Беларуси, включая Лукашенко.

Все приказы отдавались в устной форме. Никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов нету, ничего такого, — говорит Гаравский.

Издание DW отмечает, что Юрий Гаравский бежал из Беларуси в октябре прошлого года, и сейчас находится в одной из европейских стран, где ходатайствует о получении убежища. В издание он обратился самостоятельно, но заявил о намерении рассказать все, что ему известно, под присягой.

Напомним, 20 лет назад в Беларуси бесследно исчезли ведущие оппозиционеры. А Лукашенко находится у власти в стране уже 25 лет — на выборах 20 июля 1994 года за него отдали голоса 80% избирателей. Лукашенко считают последним диктатором Европы.