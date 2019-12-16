Екс-спецназівець МВС Білорусі зізнався у вбивствах опозиційних до Лукашенка політиків / Фото: DW

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Вбивства опозиційних до Олександра Лукашенка білоруських політиків у 1999 році скоїли бійці спецзагону МВС Білорусі СОБР. Таку інформацію оприлюднив колишній боєць СОБРа Юрій Гаравський, який торік втік з Білорусі і зараз перебуває в одній із країн Європи.

За словами Гаравського, навесні і восени 1999 року в Мінську зникли колишній глава МВС Юрій Захаренко, екс-віце-спікер Верховної Ради Білорусі Віктор Гончар та підприємець Анатолій Красовський, який підтримував опозицію. Гаравський стверджує, що їх викрали та вбили бійці спеціального загону швидкого реагування внутрішніх військ МВС Білорусі, пише DW.

За словами Гаравського, наказ про затримання опозиціонерів віддавав засновник СОБРа підполковник Дмитро Павличенко. Гаравський стверджує, що саме Павличенко застрелив політиків та бізнесмена. Зауважимо, що раніше спецдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи Хрістос Пургурідес, називав СОБР «ескадроном смерті на чолі з Павличенком». Також Пургурідес не вірив у те, що подібні злочини бійці СОБР могли скоїти без відома керівництва Білорусі, зокрема й Лукашенка.

Усі накази віддавалися в усній формі. Жодних письмових підтверджень, відеозаписів, протоколів нема, нічого такого, — каже Гаравський.

Видання DW зауважує, що Юрій Гаравський втік з Білорусі торік у жовтні, і зараз перебуває в одній з європейських країн, де клопоче щодо отримання притулку. До видання він звернувся самотужки, але заявив про намір розповісти все, що йому відомо, під присягою.

Нагадаємо, 20 років тому у Білорусі безслідно зникли провідні опозиціонери. Водночас Лукашенко перебуває при владі у Білорусі вже 25 років — 20 липня 1994 року за нього віддали голоси 80% виборців. Лукашенка вважають останнім диктатором Європи.