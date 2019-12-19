В Киеве под Аркой Дружбы народов организуют соревнования сноубордистов, фото: piqsels

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Соревнования сноубордистов планируют организовать под Аркой Дружбы народов.

В Киеве пройдет фестиваль Дабл Трипл Snow Fest. Об этом сообщает портал Kyiv Smart City.

Один из крупнейших городских сноупарков Европы запустят 21 декабря. Зрители смогут посмотреть на соревнования профессиональных сноубордистов и лыжников, а также наслаждаться открытыми концертами.

Организаторы отмечают, что турнир такого уровня в Украине проходит редко. Платежная система Mastercard — генеральный спонсор проекта.

Сноубордисты продемонстрируют свои навыки на специальной горке. Ее высота достигает пятиэтажного дома, а длина — половины футбольного поля. В соревнованиях примут участие 70 райдеров из восьми стран, в частности: Польши, Германии, Беларуси, Австрии, Словакии и других. Среди них — участники Олимпиады и чемпионатов мира, опытные украинские спортсмены.

Для посетителей локация будет открыта два дня, 21 и 22 декабря, с 11.00 до 23.00. Вход на все события фестиваля — свободный.

Напомним, в ноябре на самой вершине Альп в результате схода лавины погибли двое лыжников. Известно, что на горе Монблан люди находились за пределами подготовленных трасс.