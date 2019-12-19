В Києві під Аркою Дружби народів організують змагання сноубордистів, фото: piqsels

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Змагання сноубордистів планують організувати під Аркою Дружби народів.

В Києві пройде фестиваль Дабл Тріпл Snow Fest. Про це повідомляє портал Kyiv Smart City.

Один із найбільших міських сноупарків Європи запустять 21 грудня. Глядачі зможуть подивитись на змагання професійних сноубордистів і лижників, а також насолоджуватись відкритими концертами.

Організатори зазначають, що турнір такого рівня в Україні проходить рідко. Платіжна система Mastercard — генеральний спонсор проекту.

Сноубордисти продемонструють свої навички на спеціальній гірці. Її висота сягає п’ятиповерхового будинку, а довжина — половини футбольного поля. У змаганнях візьмуть участь 70 райдерів з восьми країн, зокрема: Польщі, Німеччини, Білорусі, Австрії, Словаччини та інших. Серед них — учасники Олімпіади та чемпіонатів світу, досвідчені українські спортсмени.

Для відвідувачів локація буде відкрита два дні, 21 та 22 грудня, з 11.00 до 23.00. Вхід на всі події фестивалю — вільний.

Нагадаємо, у листопаді на найвищій вершині Альп внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників. Відомо, що на горі Монблан люди перебували поза межами підготовлених трас.