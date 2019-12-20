Владимир Жириновский, фото: Госдума РФ

https://racurs.ua/n131089-jirinovskiy-stal-figurantom-ugolovnogo-proizvodstva-sbu-dokument.html

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Владимир Жириновский, депутат Госдумы, известный своими шовинистическими высказываниями, является фигурантом уголовного производства Службы безопасности Украины (СБУ).

Жириновского подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и финансировании террористов (ч. 3 ст. 110 и ч. 4 110−2 Уголовного кодекса Украины соответственно). Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный избранник из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, опубликовав ответ СБУ на его заявление об антиукраинских заявлениях Жириновского.

В ответе СБУ отмечается, что в отношении Жириновского в 2017 году уже открыто уголовное производство и приведенные Гончаренко факты исследуются в его рамках.

Гончаренко выразил надежду, что расследование относительно российского политика ускорится.

Ведь заявления Жириновского — это всегда кощунство над здравым смыслом и настоящая пропаганда насилия и войны, — подчеркнул нардеп.

Напомним, в январе в Генпрокураторе сообщили, что на Жириновского завели дело о сепаратизме.