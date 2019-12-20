Володимир Жириновський, фото: Держдума РФ

https://racurs.ua/ua/n131089-jyrynovskyy-stav-figurantom-kryminalnogo-provadjennya-sbu-dokument.html

Ракурс

Володимир Жириновський, депутат російської Держдуми, відомий своїми шовіністичними висловлюваннями, є фігурантом кримінального провадження Служби безпеки України (СБУ).

Жириновського підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України і фінансуванні терористів (ч. 3 ст. 110 і ч. 4 110−2 Кримінального кодексу України відповідно). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний обранець із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідь СБУ на його заяву щодо антиукраїнських заяв Жириновського.

У відповіді СБУ зазначається, що щодо Жириновського у 2017 році вже відкрите кримінальне провадження й наведені Гончаренком факти досліджуються в його межах.

Гончаренко висловив сподівання, що розслідування щодо російського політика прискориться.

Адже заяви Жириновського — це завжди блюзнірство над здоровим глуздом і справжня пропаганда насильства та війни, — наголосив нардеп.

Нагадаємо, у січні в Генпрокуратурі повідомили, що на Жириновського завели справу про сепаратизм.