ВАКС избрал меру пресечения Дине Пимаховой. Фото: tverezo.info

https://racurs.ua/n131234-vaks-izbral-meru-presecheniya-eks-zamestitelu-predsedatelya-gms-pimahovoy.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд 23 декабря избрал меру пресечения бывшей первой заместительнице председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

Экс-чиновника суд отправил под ночной домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 21 февраля 2020 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

На Пимахову Фемида возложила ряд процессуальных обязанностей. Она обязана носить электронное средство контроля, прибывать к детективу, прокурору или судье, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

НАБУ 19 декабря сообщило Пимаховой о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Как известно, в 2017 году СБУ задержала агента НАБУ при попытке дать взятку первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой. Позже выяснилось, что задержанный агент работал под прикрытием с целью разоблачения преступной группировки в составе бывших и нынешних чиновников ГМС. Следствие считает, эти лица требовали и получали взятки за предоставление иностранцам гражданства Украины, справок на временное проживание.

Напомним, в мае САП закрыла уголовное производство по подстрекательству агентами Национального антикоррупционного бюро лиц до получения взятки. Подозрение по делу было сообщено агентам НАБУ Екатерине Сикорской и Сергею Боярскому, а также руководителю подразделения Александру Карееву. Этих лиц подозревали в подстрекательстве к подкупу, в частности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.