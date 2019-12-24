ВАКС обрав запобіжний захід Діні Пімаховій. Фото: tverezo.info

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Вищий антикорупційний суд 23 грудня обрав запобіжний захід колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій.

Екс-посадовця суд відправив під нічний домашній арешт. Запобіжний захід діятиме до 21 лютого 2020 року. Про це сьогодні повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

На Пімахову Феміда поклала низку процесуальних обов’язків. Вона зобов’язана носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

НАБУ 19 грудня повідомило Пімаховій про підозру за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Як відомо, у 2017 році СБУ затримала агента НАБУ під час спроби дати хабара першому заступникові голови ДМС Діні Пімаховій. Пізніше з’ясувалося, що затриманий агент працював під прикриттям з метою викриття злочинного угруповання у складі колишніх і нинішніх чиновників ДМС. Слідство вважає, ці особи вимагали та отримували хабарі за надання іноземцям громадянства України, довідок на тимчасове проживання.

Нагадаємо, у травні САП закрила кримінальне провадження щодо підбурювання агентами Національного антикорупційного бюро осіб до отримання хабара. Підозру у справі було повідомлено агентам НАБУ Катерині Сікорській та Сергію Боярському, а також керівнику підрозділу Олександру Карєєву. Цих осіб підозрювали у підбурюванні до підкупу, зокрема першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.