Кабмин упростил детям пересечение админграницы с оккупированным Крымом

Пересечение админграницы с Крымом для детей упростил Кабмин. Фото: shoppingpl.com

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Кабинет министров Украины упростил пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет.

Дети от 14 до 16 лет могут самостоятельно пересекать контрольные пункты въезда-выезда, если имеют с собой паспорт гражданина Украины (или ID-карту) или заграничный украинский паспорт. На КПВВ также можно предъявить информацию об обучении из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на собственном Telegram-канале во время заседания правительства.

Каждый имеет право на образование! Отныне детям от 14 до 16 лет, рожденным в Крыму, легче добывать его в Украине, — написал глава правительства.

Гончарук подчеркнул, что в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.

Напомним, 28 ноября вступил в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе. Въезд лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезд из них осуществляется исключительно через определенные контрольные пункты.